الأسعار تتضاعف.. ردم الأحواض يربك سوق السمك في كركوك (صور)

2024-02-23 10:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة زراعة كركوك، يوم الجمعة، ردم 272 حوضاً لتربية الأسماك في قضاء داقوق جنوبي المحافظة، بسبب مخالفات مائية وتجاوزات، في وقت يشهد سوق الأسماك ارتفاعاً في الأسعار.

وقال مدير زراعة كركوك، زهير علي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المشكلة في المحافظة تمكنت خلال الفترة الماضية من ردم 272 حوضاً لتربية الأسماك وجميعها في قضاء داقوق (35 كم جنوب كركوك)، كانت قد بنيت بصورة غير قانونية ولم تمنح الإجازات الرسمية".

وأضاف علي، أن "الأحواض المجازة رسمياً من قبل دائرة زراعة كركوك هي 30، لكن العاملة 3 فقط، والبقية متوقفة لأسباب تعود لأصحاب الإجازات".

وأكد أن "عملية ردم هذه الأحواض تمت لأسباب تتعلق باستخدام المياه بصورة غير قانونية، وكان يمكن لأصحاب الأحواض تقديم معاملات رسمية وقانونية بإنشائها واذا كانت مستوفية للشروط ستمنح الإجازات بذلك".

ومع ردم أحواض الأسماك، شكا متعاملون ومواطنون من ارتفاع سعر السمك إلى أكثر من ستة آلاف دينار (4 دولارات).

وتحدث بختيار رشيد، أحد باعة السمك، في سوق الجملة، للوكالة، بالقول إن "أسعار الجملة شهدت ارتفاعاً بعد عملية ردم أحواض الأسماك في داقوق، قبل الحملة كان سعر الكيلو بحدود 3 آلاف دينار (دولاران)، وأما السعر الان تجاوز 6 آلاف دينار، وتصل سعر السمكة ذات الحجم المتوسط إلى 24 ألف دينار، (16 دولاراً).

من جانبه، أشار المواطن سعد خليل، إلى أن "أسعار الأسماك بارتفاع وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وقد يتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد 10 آلاف دينار، وهذا الغلاء يعني حرمان الكثير من تناول السمك في كركوك.