ضبط 25 كغم من "الكرستال" بحيازة تاجر دولي في الحدود بين واسط وميسان

2024-02-23 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، ضبط 25 كغم من مادة "الكرستال" المخدرة بحيازة تاجر دولي في الحدود بين محافظتي واسط وميسان.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود وفرقة التدخل السريع ضبطت 25 كيلو من مادة الكرستال المخدرة بحيازة تاجر دولي في الحدود بين محافظة واسط وميسان". .



