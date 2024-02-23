ضبط 28 كغم من المخدرات واعتقال اجنبي في واسط والنجف

2024-02-23 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، عن ضبط 28 كيلو من المخدرات واعتقال اجنبي في محافظتي واسط والنجف.

وقال اللواء احمد الزركاني مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بالتنسيق مع قيادة قوات حرس الحدود، فقد تم ضبط ٢٥ كيلو من مادة الكريستال فضلا عن القبض على متهم اجنبي ضبط بحوزته مواد مخدرة في واسط".

وأضاف البيان، "كما تم ضبط كيلو ونصف الكيلو من المخدرات في محافظة النجف"، مؤكدا ان "ما تم ضبطه اجمالًا خلال هذه الليلة كان ٢٨ كيلو من المخدرات في المحافظات المذكورة أعلاه ومحافظات أخرى".



