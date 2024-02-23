وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق أمني للتحقيق بمحاولة اغتيال "فخري كريم"

2024-02-23 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، بتشكيل فريق عمل أمني مختص للتحقيق بمحاولة اغتيال فخري كريم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكل فريق عمل أمني مختص للبحث والتفتيش عن عناصر إجرامية استهدفت بإطلاقات نارية عجلة رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم، مساء الخميس، في منطقة القادسية ببغداد، وقد نجا من هذا الحادث الغادر".

وشدد الشمري، بحسب البيان على "تكثيف الجهد الأمني والاستخباري للوصول إلى المنفذين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".

وأعلنت مؤسسة المدى للاعلام، امس الخميس (22 شباط 2024)، نجاة مديرها "فخري كريم" من محاولة اغتيال في منطقة القادسية وسط العاصمة بغداد.

وقالت المؤسسة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم، قد نجا من محاولة اغتيال غادرة وجبانة، في منطقة القادسية ببغداد، اثناء عودته برفقة الدكتورة غادة العاملي مدير عام المؤسسة، من معرض العراق الدولي للكتاب".

واضاف، ان "محاولة الاغتيال، كانت في حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم، نفذها مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع (بيك اب)، حيث اعترضوا الطريق لإيقاف سيارة فخري كريم، ثم قاموا بأطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة رشاشة ولاذوا بالفرار".

وادان بيان المؤسسة محاولة الاغتيال، وطالب بفتح تحقيق سريع عن المجرمين، بحسب نصه.