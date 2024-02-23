الداخلية: القبض على تاجر مخدرات دولي بحوزته 25 كغم من مادة الكريستال

2024-02-23 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الإطاحة بتاجر مخدرات دولي بحوزته 25 كغم من مادة الكريستال المخدرة على الحدود بين محافظتي واسط وميسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود وفرقة التدخل السريع ضبطت 25 كغم من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف ميري، أنها كانت "بحيازة تاجر دولي في الحدود بين محافظتي واسط وميسان".