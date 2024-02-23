2024-02-23 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، المؤسسات الحقوقية في العالم إلى توثيق جرائم الاحتلال لمحاكمته ومحاكمة قادته على ما يقترفوه في قطاع غزة. وذكرت حماس، في بيان، أن “استمرار العدو الصهيوني في قصفه الإجرامي على منازل المواطنين بغزة إمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي”. وأكدت أن “استمرار العدو الصهيوني في قصفه هو بمثابة الرد […]

ظهرت المقالة حماس تدعو المؤسسات الحقوقية في العالم إلى توثيق جرائم الاحتلال لمحاكمته أولاً على ايرث نيوز.