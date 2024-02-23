2024-02-23 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يتعارض الاستيقاظ في الليل مع راحة الشخص، ويمكن أن يؤثر أيضا في حالته الصحية بصورة عامة، لأن النوم السليم هو أساس الحياة الصحية. وأسباب الاستيقاظ ليلا هي: ـ الإجهاد، يؤثر الإجهاد في جميع الجوانب الصحية بما فيها النوم، ويمكن أن يسبب تكرر الاستيقاظ أثناء الليل. ـ نقص هرمون النوم- الميلاتونين، يؤدي نقص هذا […]

ظهرت المقالة دراسة تتحدث عن أسباب الاستيقاظ ليلًا وكيفية التخلص منه أولاً على ايرث نيوز.