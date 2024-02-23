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دراسة تتحدث عن أسباب الاستيقاظ ليلًا وكيفية التخلص منه

دراسة تتحدث عن أسباب الاستيقاظ ليلًا وكيفية التخلص منه
دراسة تتحدث عن أسباب الاستيقاظ ليلًا وكيفية التخلص منه
2024-02-23 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يتعارض الاستيقاظ في الليل مع راحة الشخص، ويمكن أن يؤثر أيضا في حالته الصحية بصورة عامة، لأن النوم السليم هو أساس الحياة الصحية. وأسباب الاستيقاظ ليلا هي: ـ الإجهاد، يؤثر الإجهاد في جميع الجوانب الصحية بما فيها النوم، ويمكن أن يسبب تكرر الاستيقاظ أثناء الليل. ـ نقص هرمون النوم- الميلاتونين، يؤدي نقص هذا […]

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