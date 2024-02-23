العراق يؤكد على اهمية العمل المشترك بين بغداد وواشنطن

2024-02-23 10:36:11 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية الشراكة بين العراق و الولايات المتحدة. وقال بيان لمكتبه الاعلامي، ان السوداني استقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي السيناتور كريستوفر كونز وبيّن أهمية الشراكة بين العراق و الولايات المتحدة، مؤكداً الانتقال إلى علاقة ثنائية تحكمها اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين، بعد إنهاء مهام التحالف الدولي، وفق جدول زمني محدد. من جانبه، أكد السيناتور كونز أن جولته في المنطقة، ولقاءه رئيس مجلس الوزراء جاء بناءً على طلب من الرئيس الاميركي جو بايدن، مشيراً إلى عمق الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وضرورة توسيعها لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية، إضافة إلى الأمنية