جهاز الاسايش يعلن اعتقال عشرات الارهابيين في اقليم كوردستان

2024-02-23 10:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن جهاز اسايش إقليم كوردستان، عن الإطاحة بثلاثين إرهابيا كانوا يروجون لأفكار تنظيم داعش المتطرفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان للاسايش، أن "مديرية العمليات في الاسايش حصلت يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على معلومات عن وجود جماعتين في منطقتي (بشدر وبتوين) تقومان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لأفكار متطرفة وخططتا للانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابي ليكونوا من ضمن مسلحي هذا التظيم". وأضاف البيان أن الاسايش أخضعت هاتين المجموعتين للمراقبة المستمرة لمدة 20 يوماً ثم تم الحصول على أمر من القاضي للقيام بعملية في 15 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي واعتقال 10 إرهابيين في قلعة