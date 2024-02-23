اليوم ..أربع مواجهات في الجولة الـ 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

2024-02-23 11:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُقام اليوم اربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد ودهوك والنجف.

وتجري مباراة واحدة عند الساعة الثانية ظهرا على ملعب الساحر احمد راضي تجمع فريق الحدود وضيفه فريق نفط ميسان.

ويستضيف ملعب دهوك عند الساعة الرابعة والنصف عصرا مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق دهوك مع ضيفه كربلاء.

بينما تجري مباراتان عند الساعة السابعة مساءً تجمع الاولى فريقي نفط الوسط وضيفه نوروز على ملعب النجف الدولي ، بينما تُقام الثانية على ملعب المدينة الدولي في بغداد بين فريقي القوة الجوية وضيفه القاسم .