رحيل توخيل ينقذ بايرن من خسارة جوهرته

2024-02-23 11:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخشى بايرن ميونخ الالماني، خسارة أحد مواهبه بنهاية الموسم الجاري، في ظل تهميش دوره تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

ولا يشارك الفرنسي ماتيس تيل لاعب بايرن ميونخ، بصفة أساسية هذا الموسم، في ظل تفضيل توخيل لاعبين آخرين عليه.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أشار عبر حسابه بموقع "إكس"، إلى "إرجاء حسم مصير تيل حتى وصول المدير الفني الجديد للفريق البافاري، الذي سيشارك المسؤولين في القرار النهائي بشأن صاحب الـ18 عاما".

وكان النادي البافاري قد أعلن انفصاله عن توخيل في حزيران/يونيو المقبل، بدلا من الانتظار حتى نهاية عقده في صيف 2025.

وبسبب ذلك، أفاد رومانو باحتمالية استمرار تيل بملعب أليانز أرينا، في ظل رغبة اللاعب في البقاء، فضلا عن حبه للنادي.

وأضاف ان "تيل يريد فقط الحصول على ضمانات أكثر فيما يتعلق بمنحه فرصة أكبر للعب".

وأتم ان "رحيل تيل كان وشيكا حال استمرار توخيل في منصبه بعد نهاية الموسم الحالي".

المصدر: كوورة



