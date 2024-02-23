بعد توقف لأكثر من 10 سنوات .. السوداني يفتتح مصفاة الشمال في بيجي

2024-02-23 11:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان مقتضب، يوم الجمعة، أن الأخير افتتح مصفاة الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، و توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وتعتبر مصفاة بيجي الأكبر في العراق، إذ كانت تقدر طاقتها الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، واحتل تنظيم داعش المصفاة في شهر آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.

وتعرضت المصفاة بعد تحرير قضاء بيجي من قبضة تنظيم "داعش" في العام 2015 إلى فقدان معدات وآليات حيثُ تم إتهام فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي استمرت لقرابة سنة كاملة بسرقتها وبيعها فيما بعدُ.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن استعادة معدات وأجهزة مسروقة من مصفى بيجي.