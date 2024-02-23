2024-02-23 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى “نقطة الانهيار”. جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، أمس الخميس. وأضاف لازاريني في الرسالة “إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، نتيجة […]

ظهرت المقالة الأونروا: وصلنا إلى “نقطة الانهيار” واحتياجات غزة غير مسبوقة أولاً على ايرث نيوز.