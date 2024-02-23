الداخلية: إحباط إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى العراق

2024-02-23 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إحباط إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً للجهود الأمنية المميزة لقيادة قوات الحدود وبعملية نوعية، تمكنت مفارز لواء الحدود السادس عشر التابع لقيادة حدود المنطقة الرابعة من إحباط عملية إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى العراق بعد رصدها من قبل الكاميرات الحرارية".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على متهم بحوزته (25) كغم من الكريستال ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة"، مؤكدة أن "العملية تمت بالاشتراك مع مديرية شؤون المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".