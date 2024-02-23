القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أكثر من ألف حبة كبتاجون في بابل
2024-02-23 11:24:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أكثر من ألف حبة كبتاجون في محافظة بابل.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز سيطرة حلة - نجف التابعة لقيادة شرطة بابل نجحت في إحباط مخطط لترويج المخدرات، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 متهمين بحوزتهم أكثر من 1000 حبة كبتاجون".
وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أكثر من ألف حبة كبتاجون في محافظة بابل.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز سيطرة حلة - نجف التابعة لقيادة شرطة بابل نجحت في إحباط مخطط لترويج المخدرات، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 متهمين بحوزتهم أكثر من 1000 حبة كبتاجون".
وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".