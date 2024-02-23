القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أكثر من ألف حبة كبتاجون في بابل

2024-02-23 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أكثر من ألف حبة كبتاجون في محافظة بابل.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز سيطرة حلة - نجف التابعة لقيادة شرطة بابل نجحت في إحباط مخطط لترويج المخدرات، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 متهمين بحوزتهم أكثر من 1000 حبة كبتاجون".وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".