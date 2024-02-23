الحشد يعزز انتشاره في مختلف مناطق وقرى نينوى

2024-02-23 12:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، تعزيز انتشار قواتها في العديد من مناطق وقرى محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بهدف الحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في محافظة نينوى، انتشرت ألوية الحشد التابعة لقيادة عمليات نينوى في مختلف مناطق المحافظة".

واشارت الى ان "اللواء 44 بدأ بتنفيذ خطة الإنتشار الأمني في صحراء الحضر جنوب غرب نينوى لتجفيف منابع الإرهــاب في الصحراء الممتدة من نينوى وصولاً الى محافظة الأنبار".

واضافت "كما عزز اللواء 60 انتشاره في غرب نينوى وقرى وجبال ناحية العياضية والمناطق النائية لتأمين القرى والمناطق من عمليات التسلل بالقرب من الحدود السورية، أما اللواء 53 فقد نصب نقاط جديدة ضمن قاطع المسؤولية في مناطق شيخ ابراهيم وجبال عداية في قضاء تلعفر".

وأوضحت أن "اللواء 30 يؤمن ناحية النمرود، ومنطقة الزاب الكبير وصولاً الى منطقة الفراغ الأمني بين نينوى وأربيل لمنع عمليات تسلل الإرهـابيين، واللواء 59 انتشر في داخل مدينة الموصل لتامين الحافة النهرية لنهر دجلة في منطقة يارمجة الشرقية وصولاً الى الحدود الإدارية لمحافظة نينوى المحاذية لمحافظة أربيل".

وبينت الهيئة أن "المديرية العامة للأمن والانضباط في نينوى تعزز انتشار مفارزها في مداخل المحافظة".