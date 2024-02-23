2024-02-23 12:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أحرز لاعبُ منتخبنا الوطنيّ وفريق الشرطة "محمد الصدر خالد"، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، الوسامَ البرونزي في فئة وزن "80 كم" في بُطولةِ أندية آسيا للتايكواندو، المقامة حالياً في إيران.

وقد أظهر خالد مهاراته الاستثنائيّة، وإصراره القوي في المنافسةِ، ما جعله يتمكن من التألقِ، وتحقيق هذا الإنجاز البارز، ورفع راية العراق عاليا.

وتعدُّ هذه النتيجة إضافةً مهمةً إلى مسيرةِ اللاعب، وتؤكدُ قدرته على المُنافسةِ في أعلى المُستوياتِ القاريّة مستقبلاً.