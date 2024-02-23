دوري نجوم العراق.. أربع مواجهات اليوم أبرزها الصقور والقاسم

2024-02-23 12:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، اربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ (16) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).

وقال اتحاد كرة القدم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اربع مباريات تجري، اليوم الجمعة، لحساب الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم ، حيث سيكون طرفا المواجهة الأولى فريق القوة الجوية المتصدر ونظيره القاسم والتي ستجري في ملعب المدينة الدولي"، مبينا ان "المباراة الثانية ستكون بين نفط ميسان الذي سيحل ضيفاً على فريق الحدود في ملعب الساحر أحمد راضي".

وأضاف أن "فريق نفط الوسط الذي يقبع في نهاية الترتيب سيواجه نوروز في ملعب النجف الأولمبي ، فيما يستضيف نادي دهوك الطامح للفوز على أرضه فريق كربلاء".