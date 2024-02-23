مؤسسة اقتصادية: ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالعراق بنسبة 18% خلال 4 سنوات

2024-02-23 12:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن أسعار السلع والخدمات في العراق ارتفعت بنسبة 18% منذ بداية 2020 ولغاية بداية 2024، بحسب بيانات الأسعار الصادرة من وزارة التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء.

وذكرت المؤسسة في تقرير صادر عنها، أن سلعاً مهمة واساسية للمواطن العراقي شهدت ارتفاعاً بلغت أكثر من 30%، وقد تصدرتها اللحوم التي ارتفعت بنسبة 36% مقارنة مع العام 2020 كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38% كذلك الألبان بنسبة 30% .

ووفقا للتقرير، فإن الخدمات الصحية وخدمات النقل أيضا شهدت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى أكثر من 25% لكلا الخدمتين، مشيرا إلى أن اقل الخدمات ارتفاعا بالأسعار كانت الايجارات في عموم العراق والتي لم ترتفع سوى بنسبة 2% ، وكذلك المشروبات غير الكحولية التي لم ترتفع سوى بنسبة 9%.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خصوصا مع ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد الدولية، بالإضافة إلى التغييرات المناخية التي تؤثر على قطاع واسع من السلع الغذائية.

ولفت التقرير إلى أنه، على الرغم من هذه الارتفاعات بنسب التضخم خلال اربع سنوات، الا انها تعتبر الأقل مقارنة بباقي الدول المجاورة والعالمية، والتي فاقت مستويات التضخم فيها بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية

وحذرت المؤسسة من عدم وضع خطط لتأمين مختلف السلع سواء بالإنتاج المحلي أو الاستيراد سيفاقم من مشكلة الاسعار، وسيكون لها انعكاسات كبيرة على المواطن العراقي خلال السنوات القادمة، ومالها من تأثيرات اجتماعية على المواطن وزيادة في نسب الفقر.