موقف نيابي من جداول موازنة 2024

2024-02-23 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، إلى الإسراع في إرسال جداول موازنة 2024 لتشريعها، فيما أوضحت بشأن زيادة مخصصات الموظفين من الدرجات الدنيا.

وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "آخر قرار لمجلس الوزراء يخص رواتب بعض درجات الموظفين كان إضافة 50 بالمئة من المخصصات للدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، ويعد آخر تحديث للزيادات".

وأضاف الكرعاوي، أن "جداول موازنة 2024، لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب"، داعياً إلى "الإسراع في إرسال الجداول من الحكومة حتى يتم تشريعها داخل مجلس النواب وإعادة الوضع الاقتصادي والوضع المالي بشكل صحيح".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رد على سؤال وكالة الانباء العراقية (واع) بشأن الموازنة وسلم الرواتب في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقد الثلاثاء الماضي: أن "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023"، مبينا أن "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة".

ولفت إلى أن "جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها"، مبينا أن "تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق".

وتابع: "اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب".