منتخبنا السلوي يلتقي نظيره السعودي بتصفيات كأس آسيا

2024-02-23 12:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة، اليوم الجمعة، مباراة مهمة مع نظيره السعودي في العاصمة بغداد بمستهل مشواره بمنافسات تصفيات كأس آسيا 2025.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن منتخبنا الوطني سيدخل لقاء اليوم مكتمل الصفوف بعد خوضه يوم أمس الخميس مرانه الأخير بتشكيلة ضمت جميع اللاعبين.وأضاف أن مدرب منتخبنا الوطني (ميلان) يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعدما درس نقاط القوة والضعف عند الفريق من خلال المعسكر التدريبي الأخير لتتضح له الصورة الكاملة وأصبح على دراية كاملة بمستوى اللاعبين.وأوضح أن المنتخب السعودي لكرة السلة هو الآخر أجرى يوم أمس الخميس الحصة التدريبية الأولى له على قاعة الشعب تحضيراً لهذه المباراة المهمة.