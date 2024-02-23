2024-02-23 12:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ (16) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة (4) مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" فريق القوة الجوية المتصدر برصيد (37) نقطة سيلاعب نظيره القاسم صاحب المركز الـ(16) برصيد (14) نقطة في ملعب المدينة الدولي، فيما يحل نفط ميسان صاحب المركز العاشر برصيد (19) نقطة ضيفاً على فريق الحدود الذي يأتي في المركز التاسع برصيد (20) نقطة في ملعب الساحر أحمد راضي".وأضاف أن " فريق نفط الوسط متذيل الترتيب برصيد (7) نقاط يسعى لتحقيق الفوز عندما يواجهة نوروزصاحب المرتبة السادسة برصيد (23) نقطة في ملعب النجف الاولمبي ، بينما يستضيف فريق دهوك صاحب المركز الخامس برصيد (24) نقطة على أرضه متحديه كربلاء الذي يحل في المركز السابع عشر برصيد (13) نقطة بطموح تحقيق الانتصار الثاني توالياً".