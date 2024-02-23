صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا وزيلينسكي يؤكد خطورة اوضاع الاوكرانيين

2024-02-23 12:30:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي. وقال غافين غراي، رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو، "كان الأداء في إطار البرنامج قويا على الرغم من تحديات الحرب". وأضاف غراي "لقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمية ما عدا واحدا، وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود". وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب. في الاثناء دعا الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأميركي إلى