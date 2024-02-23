اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة

2024-02-23 12:30:11 - المصدر: قناة الثامنة

تعتزم بريطانيا توقيع اتفاق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن اتفاق الجمعة ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين فرونتكس وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر، مضيفة أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة لحماية الحدود. واعتبر وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في تصريح للصحفيين جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر تحديات عالمية تتطلب حلولا وطموحات مشتركة، مضيفا أن ترتيبات العمل بين المملكة المتحدة وفرونتكس هي خطوة حاسمة تاريخية أخرى في معالجة الهجرة غير الشرعية وتأمين حدودنا