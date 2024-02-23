2024-02-23 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن قاض في مدينة نيويورك الأمريكية إنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. طلب فريق ترامب القانوني من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل “حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم”. وكتب إنجورون في […]

ظهرت المقالة رفض تأجيل عقوبات في قضية احتيال ترامب بقيمة”355 مليون دولار” أولاً على ايرث نيوز.