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روسيا.. إحباط هجوم بمسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك

روسيا.. إحباط هجوم بمسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
روسيا.. إحباط هجوم بمسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
2024-02-23 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك، وأحبطت محاولة لقوات كييف في تنفيذ عملية إرهابية على الأراضي الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في 23 فبراير، حوالي الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف على […]

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