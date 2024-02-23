2024-02-23 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك، وأحبطت محاولة لقوات كييف في تنفيذ عملية إرهابية على الأراضي الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في 23 فبراير، حوالي الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف على […]

ظهرت المقالة روسيا.. إحباط هجوم بمسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك أولاً على ايرث نيوز.