2024-02-23 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى حزب الله في القصف الإسرائيلي على بلدة بليدا جنوبي لبنان إلى 3 اشخاص. واشارت وسائل الاعلام إلى “ارتفاع عدد قتلى حزب الله في القصف الإسرائيلي على بلدة بليدا جنوبي لبنان إلى 3 اشخاص”. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن، مساء امس الخميس، أنه استهدف منشأة عسكرية […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على موقع لحزب الله في لبنان أولاً على ايرث نيوز.