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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على موقع لحزب الله في لبنان

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على موقع لحزب الله في لبنان
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على موقع لحزب الله في لبنان
2024-02-23 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى حزب الله في القصف الإسرائيلي على بلدة بليدا جنوبي لبنان إلى 3 اشخاص. واشارت وسائل الاعلام إلى “ارتفاع عدد قتلى حزب الله في القصف الإسرائيلي على بلدة بليدا جنوبي لبنان إلى 3 اشخاص”. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن، مساء امس الخميس، أنه استهدف منشأة عسكرية […]

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