يونيسف: 67% من الأطفال في شرق ليبيا لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ كارثة درنة

2024-02-23 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إن الأطفال هم أكثر المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة “دانيال” التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرقي ليبيا في سبتمبر/أيلول 2023. وأضافت “يونيسف” في بيان أن ما يقدر بنحو 67% من الأطفال لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ الكارثة، وأن 48% من الأطفال في حاجة ماسة […]

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