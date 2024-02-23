2024-02-23 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفذت مركبة فضائية هبوط خاصة أول هبوط أميركي على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، لكنها تمكنت من إرسال إشارة ضعيفة فقط حتى سارع مراقبو الرحلة للحصول على اتصال أفضل. وبهذا الإنجاز، تعود الولايات المتحدة إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ هبوط “أبولو” على القمر عام 1972. وكانت المركبة الفضائية، التي صنعتها […]

ظهرت المقالة منذ أكثر من 50 عاما..أول مركبة خاصة تنجح في الهبوط على القمر أولاً على ايرث نيوز.