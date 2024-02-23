كربلاء تجري ممارسات أمنية استباقية قبيل الزيارة الشعبانية

2024-02-23 13:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أجرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، ممارسة امنية استباقية قبيل الزيارة الشعبانية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في ظل الاستعدادات الأمنية الكبرى لقيادة شرطة محافظة كربلاء قبيل زيارة النصف من شعبان، تواصل مديرية شؤون الأفواج إجراء الممارسات الأمنية والعمليات الاستباقية في مختلف مناطق المدينة كلاً بحسب قواطع المسؤولية".

واشارت الى أن "الفوج التكتيكي باشر بممارسات أمنية شمالي المحافظة وتحديداً منطقة الوند والمناطق الزراعية والبساتين بهدف تعزيز الأمن في مدينة كربلاء المقدسة".

واوضحت أنه "تم نصب سيطرات مؤقتة والقيام بالتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات ليتم القبض عدد من المخالفين والمطلوبين".



