عن محاولة اغتيال فخري كريم.. مركز "ميترو": قوى الإرهاب والظلام تريد فرض إرادتها

2024-02-23 13:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الجمعة، محاولة اغتيال رئيس مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم، بأنها محاولة من "قوى الإرهاب والظلام" لفرض إرادتها بقوة السلاح.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تلقى العاملون في مركز ميترو بغضب شديد المحاولة الآثمة لاغتيال فخري كريم، في الساعة التاسعة من مساء يوم أمس الخميس، أثناء عودته من معرض العراق الدولي للكتاب الذي تقيمه مؤسسة دار المدى برفقة غادة العاملي مدير عام المؤسسة".

وأضاف أن "محاولة الاغتيال هذه تؤكد أن قوى الإرهاب والظلام تخييم على العراق، وتحاول فرض إرادتها بقوة السلاح وخاصة في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت بكثرة عمليات الاغتيال ومنع أنشطة فنية ورياضية في محافظات العراق".

وأشار إلى أن "محاولة اغتيال فخري كريم والذي يلعب دوراً مهماً في تنوير الشعب العراقي من خلال مؤسسة المدى ونشاطاتها، وفي منطقة هي جزء من المنطقة المحصنة للسلطة، يقرع جرس الإنذار بأن قوى الجهل والظلام قد تغلغلت في كل مفاصل الدولة وأنها قادرة على تنفيذ عملياتها الإجرامية في أي مكان وزمان".

واستنكر المركز محاولة الاغتيال الجبانة بأشد العبارات، وطالب السلطات المختصة بالعمل الجاد والسريع للتحقيق بالحادثة وإلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة ليلقوا جزاءهم العادل، وألا تكون هذه الحادثة الخطيرة مثل سابقاتها ويفلت الجناة من العقاب.

وفي الوقت نفسه يتقدم مركز "ميترو" بالتهنئة لفخري كريم وغادة العاملي على نجاتهما من محاولة الاغتيال الآثمة، متمنياً لهما السلامة الدائمة.

وذكرت مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون مساء يوم أمس الخميس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسها فخري كريم نجا من محاولة اغتيال "غادرة وجبانة"، في منطقة القادسية ضمن العاصمة بغداد، أثناء عودته برفقة مدير عام المؤسسة، غادة العاملي، من معرض العراق الدولي للكتاب.

ووفقاً للبيان "نفذ مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع (بيك آب) في الساعة التاسعة مساءً، محاولة الاغتيال، حيث اعترضوا الطريق لإيقاف سيارة فخري كريم، ثم قاموا بإطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة خفيفة ولاذوا بالفرار".