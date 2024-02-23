معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل عن كشف أنماط غسل الأموال

2024-02-23 13:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، ورشة عمل عن (كشف أنماط غسل الأموال) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الدورة حاضر فيها قاضي اول محكمة التحقيق المختصة بقضايا غسل الاموال أياد محسن ضمد وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

واشار الى انه " شارك في الورشة عدد من القضاة في بغداد والمحافظات و إقليم كردستان".