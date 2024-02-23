"إرادة المواطن انتصرت".. حكومة البصرة تتحدث عن "الهم الأكبر"

2024-02-23 14:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أكد مجلس محافظة البصرة، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، ان توليفة الحكومة الحالية ستعمل على المشاريع الجديدة والمستمرة لانجازها، مبينا ان الحكومة المحلية جاءت وفق توجهات الشعب البصري.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة اياد المالكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الشعب البصري ربح بحكومة محافظته الحالية كونها جاءت بتوافق الجميع"،مؤكدا ان "الهم الاكبر سيكون بانجاز المشاريع المستمرة والبدء بالمشاريع الجديدة".

واضاف المالكي ان "ارادة الكتل لم تنتصر على ارادة المواطن بتشكيل حكومة البصرة المحلية لان الجميع مشارك بالحكومة"، لافتا الى ان "ما جرى ان الشعب البصري اراد ان تشكل حكومة محلية مستقرة دون اي مشاكل وهذا ما حصل".

وصوت مجلس محافظة البصرة، في (5 شباط 2024)على انتخاب اسعد العيداني محافظًا للبصرة بإجماع الأعضاء الحاضرين، بعد صراعات وخلافات ومقاطعات سياسية من بعض الكتل التي سعت الى عدم التجديد للعيداني.

ورفع مجلس محافظة البصرة، الخميس (8 شباط 2024)، جلسته الثانية بعد اكمال الاستحقاقات للمناصب الخمسة بشأن انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس فضلا عن انتخاب المحافظ ونائبيه.

وصوت مجلس محافظة البصرة، في نفس الجلسة، على اختيار زيد مؤيد نائباً اول للمحافظ وماهر العامري نائباً ثاني لمحافظ البصرة.