2024-02-23 14:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – نصار الحاج

حدّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، معايير منح إجازة العمل للعمال الأجانب الوافدين الى العراق، فيما أكدت أنها تمنح لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة منح الإقامة للأجانب تقع ضمن مسؤولية وزارة الداخلية"، لافتاً إلى أن "مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتضمن منح الإجازة للراغبين بالعمل داخل العراق".

وأضاف أن "الداخلية تقوم بمنح القادمين الى العراق إقامة لمدة شهر يتم بعدها مراجعة الراغب بالعمل مقر وزارة العمل لاستكمال معاملة الإجازة والتأكد من معلوماته، وهل يمتلك شهادة خبرة".

وتابع أن "إجازة العمل تمنح للمتقدم بعد التأكد من معلوماته"، منوهاً بأن "صلاحية الإجازة تكون لمدة سنة قابلة للتجديد".