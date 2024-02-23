2024-02-23 14:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت لجنة الإنقاذ الدولية “IRC”، الدول العشر التي من المتوقع تدهور الأوضاع فيها خلال العام الحالي، فيما غاب العراق عن هذه القائمة. وبحسب قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، التي أصدرتها اللجنة، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية التي رصدت أزمات وصراعات في 20 دولة، من المتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام الحالي. وتنقسم […]

ظهرت المقالة العراق ليش من ضمنها..الدول المعرضة لتدهور الاوضاع خلال 2024 أولاً على ايرث نيوز.