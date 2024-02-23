2024-02-23 14:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قادت نتائج أعمال قوية لكل من بنك ستاندرد تشارترد وشركة بي.إيه.إس.إف (باسف) مكاسب الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الجمعة، لكن ما يزال الحذر يسيطر على المتعاملين قبيل تصريحات من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي. صعد سهم بي.إيه.إس.إف بنسبة 1.5 بالمئة، بعد أن توقعت شركة الكيماويات العملاقة انتعاش الأرباح الأساسية في 2024، وقالت […]

ظهرت المقالة أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي أولاً على ايرث نيوز.