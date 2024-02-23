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اكثر من 29 الف شهيد.. حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة

اكثر من 29 الف شهيد.. حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة
اكثر من 29 الف شهيد.. حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة
2024-02-23 14:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فيما اشارت الى ارتفاع العدد الى 29514 شهيدًا و 69616 مصابًا منذ السابع من اكتوبر / تشرين الاول الماضي.  وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 140 على قطاع غزة وتابعته […]

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