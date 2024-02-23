2024-02-23 14:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فيما اشارت الى ارتفاع العدد الى 29514 شهيدًا و 69616 مصابًا منذ السابع من اكتوبر / تشرين الاول الماضي. وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 140 على قطاع غزة وتابعته […]

ظهرت المقالة اكثر من 29 الف شهيد.. حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة أولاً على ايرث نيوز.