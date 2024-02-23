2024-02-23 14:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت شبكة “فوكس نيوز” أن الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تواجه تأخيرات في صرف الوصفات الطبية بسبب هجوم إلكتروني على واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية بالبلاد. وقالت شركة Change Healthcare التي تدير الطلبات والمدفوعات من المرضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة في بيان إنها تواجه “انقطاعا في الشبكة يتعلق بمشكلة […]

ظهرت المقالة الولايات المتحدة.. هجوم إلكتروني يعيق عمل الصيدليات أولاً على ايرث نيوز.