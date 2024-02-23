وفاة "زكية مصطفى البارزاني" شقيقة الزعيم الكردي مسعود البارزاني

2024-02-23 15:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توفيت، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، زكية ملا مصطفى بارزاني شقيقة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إثر مرض عضال.

وقال مسؤول لجنة محلية الكوت حيدر علي محمد في منشور على موقع "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفورة لها زكية مصطفى بارزاني شقيقة الرئيس مسعود بارزاني".

وبنفس السياق اشارت وسائل اعلام محلية الى انه "سيقام مجلس العزاء يوم غد السبت 24 شباط 2024 في قاعة المناسبات بقضاء صلاح الدين "بيرمام" في أربيل".