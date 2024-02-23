الموارد تعلن تمرير الموجات الفيضانية بالكامل باتجاه المنشآت الخزنية في ديالى

2024-02-23 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، تمرير الموجات الفيضانية وتسليكها باتجاه المنشآت الخزنية ضمن محافظة ديالى، فيما أشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي لاستثمار كميات كبيرة من الأمطار في المناطق الشمالية من البلاد.وقال مدير الموارد المائية في محافظة ديالى، مهند المعموري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملاكات المديرية عملت على تقسيم المحافظة إلى قواطع، تضمن قاطع شمال حمرين تسليك الموجات الفيضانية وخزنها باتجاه سد حمرين كونهُ الخزان الرئيسي لمحافظة ديالى، أما القاطع الحدودي مع الوديان الشرقية مع الجانب الإيراني وبالتحديد في قضاء مندلي وناحية قزانية تم تسليك الموجات الفيضانية باتجاه سد مندلي وبعد امتلاء السد تم توجيه المياه باتجاه هور الشويجة في محافظة واسط".وأضاف المعموري، أن "هذه الأمطار والسيول ساهمت بتعزيز الخزين المائي للمياه الجوفية في قضاء مندلي والتي استخدمت خلال فترة الجفاف التي عصفت محافظة ديالى خلال أربع سنوات الماضية".وأوضح أن "قاطع نهر الوند فقد تم تمرير المياه إلى سد الوند مما أدى إلى امتلائه بالكامل"، مشيراً إلى أن "ملاكات المديرية منتشرة على طول نهر دجلة ضمن قاطع محافظة ديالى والذي يبلغ طوله 85 كم لغرض تمرير الموجة الفيضانية وتسليكها باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية".وبين أن "مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى وبالتعاون مع دائرة الصيانة في المحافظة عملت على تسليك المياه داخل المدن وتطهير كافة الجداول الرئيسية والفرعية القريبة من المدن لتمرير مياه الأمطار باتجاه الأنهر والمبازل وبصورة سلسة وآمنة".وتابع أن "هذه الاعمال تأتي لتعزيز الخزين المائي وتأمين مياه السقي للخطة الزراعية الشتوية والمتفق عليها مع وزارة الزراعة وتأمين مياه الشرب وسقي البساتين للموسم الصيفي القادم".