إعادة التيار الكهربائي لقرية البدوانية بعد تأهيل ما دمره "إعصار الخالص" (صور)

2024-02-23 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير فرع توزيع كهرباء ديالى مقداد الجوراني، يوم الجمعة، عن إعادة التيار الكهربائي إلى قرية البدوانية بعد تأهيل الأضرار التي سببها الإعصار الذي ضربها الأسبوع الماضي.

وقال الجوراني لوكالة شفق نيوز، إن "الإعصار الذي ضرب قرى ومناطق ديالى خلف أضراراً بالغة نسبتها تقدر بـ90‎%‎ في الشبكة الكهربائية بقرية البدوانية، ومنذ لحظة وقوع الكارثة تعمل الطواقم الفنية والهندسية على مدار الساعة لتأهيل ما دمره الإعصار".

وأضاف أنه "تم استبدال جميع الأعمدة والأسلاك ونصب شبكة كهربائية جديدة في القرية من خلال وضع وتسليك عشرات الأعمدة، فضلاً عن إعادة نصب وإصلاح المحولات متضررة".

وأشار الجوراني إلى أن "اليوم تم إعادة التيار الكهربائي للقرية بنجاح وإيصاله لمنازل المواطنين كما كان في السابق"، مؤكداً أن "الأضرار في شبكة كهرباء قرية المجدد تم إصلاحها أيضاً وتم إيصال الطاقة للمنطقة".

ويوم الجمعة الماضي 16 شباط/ فبراير الجاري، ضرب إعصار شديد مصحوباً بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قريتيّ البدوانية والمجدد التابعتين لقضاء الخالص، وتسبب بأضرار مادية متفاوتة لـ50 منزلاً، وتضرر مدرسة ابتدائية كرفانية بالكامل، وسقوط أعمدة الكهرباء والأشجار ونفوق بعض الحيوانات الداجنة، كما أصيب شخص واحد بجروح متوسطة ويرقد حالياً في المستشفى.