وفد اسرائيلي يبحث في باريس الهدنة في غزة

2024-02-23 15:18:10 - المصدر: قناة الثامنة

يبحث وفد إسرائيلي اليوم الجمعة في باريس هدنة جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان الوفد يتوجّه اليوم رئيسا الموساد (أجهزة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) ديفيد بارنيا والشين بيت (الأمن الداخلي) رونين بار إلى العاصمة الفرنسية باريس على أمل كسر الجمود في المحادثات الرامية إلى هدنة جديدة مع حركة حماس في قطاع غزة. والتقى بارنيا في نهاية كانون الثاني/يناير، في باريس نظيرَيه الأميركي والمصري ورئيس وزراء قطر للبحث في اتفاق هدنة ثانية في غزة. وسمحت الهدنة الأولى التي استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بالإفراج عن أكثر من مئة رهينة لدى حماس بالإضافة إلى 240 معتقلا