2024-02-23 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، استشهاد 104 فلسطينيين خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد ضحايا الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 29514. وقالت الوزارة في بيان إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة […]

ظهرت المقالة الصحة بغزة: 104 شهداء خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 29514 أولاً على ايرث نيوز.