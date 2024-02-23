2024-02-23 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في محافظة الديوانية.

وذكر الجهاز، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد ورود بلاغ عن حالة خطف لمواطن في محافظة الديوانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً إلى الجهد الفني والميداني وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من تحديد مكان المختطف، أُرسلت قوة إلى المكان المحدد بدقة وبعد اقتحامه تم تحرير المختطف والقبض على العصابة الخاطفة المكونة من (4) أشخاص بينهم امرأة".

وأضاف أن "أفراد العصابة اعتروفوا باستدراجهم للمختطف إلى منزلهم وتقييده لأيام عدة ومساومة ذويه على مبلغ (60) مليون دينار عراقي أو قتله".

وأكد أنه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل بناءً على ما اقترفوه".