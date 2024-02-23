نتائج متميزة لتنس العراق في سريلانكا (صور)

2024-02-23 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للتنس، يوم الجمعة، من تحقيق الفوز على منتخب ميانمار في مباراتين ببطولة كأس ديفيز الدولية لسن 16 سنة لكلا الجنسين، التي تحتضنها سريلانكا للفترة من 18 إلى 25 من شهر شباط/ فبراير الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز "لقد شهد لقاء اليوم تنافساً حاداً بين الجانبين العراقي والميانماري ليحقق لاعب منتخبنا فيصل خالد في المباراة الأولى الفوز بنتيجة 2-0، وفي المباراة الثانية فاز لاعب منتخبنا آكام دلزار بنتيجة 2-0، وقد حافظ على فوزه في جميع المباريات الفردية رغم إصابته في يده اليمنى لكنه أصر على إكمال المباراة".

وأضاف أن "لاعبة المنتخب العراقي شوغير رافي تمكنت من تحقيق الفوز على لاعبة منتخب بروناي بالسوبر تايبرك مما يؤهلها للانتقال إلى الدور الثاني لمواجهة الفائزة من مباره غوام وسوريا".

وتابع العگيلي أن "لاعبة العراق هانا أفدل تمكنت أيضاً من تحقيق الفوز على لاعبة بروناي بنتيجة 6-0، و6-1، وسبق لنفس اللاعبة أن حققت الفوز على لاعبة المنتخب العماني بنتيجة 6-1، و6-2.

وكانت منافسات فئة 14 سنو لكلا الجنسين لبطولة كأس ديفيز الدولية اختتمت السبت الماضي في مدينة كولومبو السريلانكية، وحقق فيها العراق نتائج متفاوتة في المسابقة.