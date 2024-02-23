2024-02-23 15:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في محافظة الديوانية.

وذكر بيان للأمن الوطني تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود بلاغ عن حالة خطف لمواطن في محافظة الديوانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وإستناداً إلى الجهد الفني والميداني وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من تحديد مكان المختطف".

واضاف "حيث أُرسلت قوة إلى المكان المحدد بدقة وبعد اقتحامه تم تحرير المختطف والقبض على العصابة الخاطفة المكونة من (4) أشخاص بينهم إمرأة"، مبينا انهم "اعتروفوا باستدراجهم للمختطف إلى منزلهم وتقييده لأيام عديدة ومساومة ذويه على مبلغ (60) مليون دينار عراقي أو قتله".

واشار الى انه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".