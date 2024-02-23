مجلس شيوخ عشائر سامراء يضع 5 مطالب أمام وزير الداخلية

2024-02-23 15:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وضع مجلس شيوخ سامراء، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، 5 مطالب امام وزير الداخلية عبد الامير الشمري لانهاء المشاكل الموجودة في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس شيوخ عشائر سامراء، التقى اليوم الجمعة، وزير الداخلية عبدالامير الشمري"، مبيناً انه "تم طرح العديد من المشاكل التي يعانيها المواطن السامرائي".

وأوضح، أنه "من اهم الطلبات التي تم طرحها هي اعادة الفوج السادس الى مدينة سامراء المتكون من ابناء مدينة سامراء، وتخفيف الإجراءات في سيطرات دخول سامراء

والغاء الكفيل".

واضاف، "كما طالب المجلس بحل مشكلة السونار ومطالبة الاهالي برفعه وذلك بسبب خطورته على المواطنين، ورفع الساتر الكونكريتي المحيط بمدينة سامراء، بالاضافة الى "زيادة حصة سامراء في التقديم لكلية الشرطة والمعهد العالي للشرطة".

وبين، أن "وزير الداخلية استمع لكل ماتم طرحه من قبل شيوخ العشائر ووعد الحاضرين خيرا، فيما ثمن جهود شيوخ العشائر واهالي المحافظه في تعاونهم مع القوات الامنية لحفظ امن واستقرار المحافظة".







