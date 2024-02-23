العثور على امرأة مقتولة داخل غرفتها في المدائن واشقاؤها أول المتهمين

2024-02-23 15:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، بالعثور على جثة إمراة مقتولة داخل غرفتها في قضاء المدائن جنوب شرق بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أنه "وردت معلومات عن وجود حادثة قتل ضمن قضاء المدائن"، مبينا انه "تم التوجه الى المكان وعثر على جثة امرأة تولد 1991 مقتولة برصاصتين في منطقة الرأس داخل غرفتها".

واشار الى انه "تم اعتقال اشقائها الثلاثة للاشتباه بهم بارتكاب الجريمة بذريعة (غسل عار)".