"احذروا الطرق الخارجية".. موجة أمطار غزيرة تضرب العراق.. خارطة بمناطق تساقطها

2024-02-23 15:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، من تساقط امطار غزيرة الشدة على مدن عراقية متفرقة، مؤكدا ضرورة توخي الحذر خلال السفر بالطرق الخارجية.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق سيتعرض ابتداءً من ساعات صباح يوم غد السبت إلى منخفض ممطر عالي الفعالية وتحديداً المدن الجنوبية والفرات الأوسط".

واضاف انه "هناك توقعات بكثافة سقوط الأمطار بغزارة في محافظات الديوانية والنجف والمثنى وذي قار والبصرة وجنوب ميسان وبادية المثنى والنجف وبادية جنوب النخيب".

واوضح انه "يجب الحذر من غرق الأماكن المنخفضة والطرق في تلك المدن وايضا الحذر من السفر عبر الطرق الخارجية خلال هطول الامطار"، مبينا أن "باقي المدن ستكون فيها الامطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة مثل واسط وكربلاء وبابل، وباقي المحافظات ستكون الفرص ضئيلة".