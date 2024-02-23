السامرائي: تأهيل مصفى الشمال خطوة مهمة في طريق تنفيذ البرنامج الحكومي

2024-02-23 16:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، ان تأهيل مصفى الشمال في بيجي، خطوة مهمة في طريق تنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال مكتب السامرائي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي استقبل، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في محافظة صلاح الدين، وذلك خلال افتتاح مصفى الشمال في بيجي".

واكد السامرائي، بحسب البيان، ان "تاهيل المصفى في عهد السوداني، يأتي كخطوة مهمة في طريق تنفيذ البرنامج الحكومي وبإشراف مباشر من دولته ليعاود العمل بعد توقف دام أكثر من 10سنوات وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 الف برميل يومياً، وليوفر مزيداً من فرص العمل لأهالي المحافظة ويسهم في تعزيز المنتوج الوطني من المشتقات النفطية بدلاً عن الاستيراد لتعزيز خزينة الدولة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح، اليوم الجمعة، مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، وتوقف دام أكثر من 10سنوات.

واكد السوداني خلال حفل الافتتاح، أن الحكومة وضعت قطاع النفط والغاز على رأس أولوياتها، فيما اشار الى أن العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا مازال يستورد المشتقات النفطية.

واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ "الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون هذا المنجز المهم بعد الدمار الذي أصاب المصفى"، مستذكراً "الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الارض، وحرروا المصفى من عصابات داعش الإرهابية، ليبدأ عهد جديد أبطاله المهندسون والعاملون في شركة مصافي الشمال الذين خاضوا تحدي إعمار هذا المصفى الحيوي المهم".

وأكد السوداني، أن "الكثير شككوا في عودة مواد المصفى التي تمت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق"، مشيراً إلى أننا "مع هذا المنجز نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وهو ما سيوفر لنا مليارات الدولارات التي ستوظف في جوانب خدمية واقتصادية أخرى، عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، لنحقق بهذا أهداف في الإصلاح".